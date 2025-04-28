Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Samsun'daki Heyelan Açıklaması
Samsun'da meydana gelen heyelanla ilgili olarak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi ve yaralılar için acil şifalar temennisinde bulundu. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldığı belirtildi.
BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Samsun'da meydana gelen heyelana ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Samsun ilimizin Canik ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun bulunduğu yerde meydana gelen toprak kayması sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, göçükten yaralı olarak çıkarılan ve tedavi altına alınan vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Hepimizi derinden üzen olayla ilgili Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup 1 Cumhuriyet Başsavcıvekili ve 1 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir" ifadelerini kullandı.