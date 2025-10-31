Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kahramanmaraş'ta

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti.

Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Tunç, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ve diğer ilgililer tarafından karşılandı.

Basına kapalı gerçekleşen ziyarette Tunç, kentte yürütülen çalışmalar hakkında Görgel'den bilgi aldı.

Tunç'un yarın, Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenecek "Deprem Kaynaklı Davalarda Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri" konulu toplantıya katılacağı bildirildi.