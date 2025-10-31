Haberler

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kahramanmaraş'ta

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret ederek, kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Tunç'un yarın düzenlenecek toplantıya katılması bekleniyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti.

Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Tunç, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ve diğer ilgililer tarafından karşılandı.

Basına kapalı gerçekleşen ziyarette Tunç, kentte yürütülen çalışmalar hakkında Görgel'den bilgi aldı.

Tunç'un yarın, Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenecek "Deprem Kaynaklı Davalarda Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri" konulu toplantıya katılacağı bildirildi.

Kaynak: AA / Gökhan Çalı - Güncel
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu bahis oynayan futbolcu sayısını açıkladı

İbrahim Hacıosmanoğlu bahis oynayan futbolcu sayısını açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Selçuk İnan'tan maç sonu isyanı: Ucuz penaltıyla maçı kaybettik

Selçuk İnan'tan maç sonu isyanı: Ucuz penaltıyla kaybettik
Okan Buruk'u zor kararı

Okan Buruk'u kara kara düşündüren zor karar
Süleyman Hurma'dan bomba sözler: Bahisten çok daha kötü şeyler oldu

Skandalın ardından bomba sözler: Bahisten çok daha kötü şeyler oldu
TES, Resmi Gazete'de! Tüm çalışanların maaşlarından kesinti yapılacak

Çalışanların maaşından kesinti yapacak düzenleme Resmi Gazete'de
Selçuk İnan'tan maç sonu isyanı: Ucuz penaltıyla maçı kaybettik

Selçuk İnan'tan maç sonu isyanı: Ucuz penaltıyla kaybettik
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan yabancı hakem açıklaması

Binlerce taraftarın isteğini ''Asla'' diyerek elinin tersiyle itti
Süper Lig'de korkutan sakatlık! Kafası yarıldı, yürekler ağızlara geldi

Süper Lig'de korkunç an! Yıldız ismin kafası yarıldı
Resmen açıklandı! Beşiktaş'ta sürpriz veda

Resmen açıklandı! Beşiktaş'ta sürpriz veda
Özgür Özel'in 5.5 milyon TL'lik bahis iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Özel'in 5.5 milyon TL'lik iddiasıyla ilgili harekete geçildi
Tek golle 3 puan! RAMS Başakşehir'den bu sezon bir ilk

90. dakikada gelen golle 3 puan! Süper Lig'de bir ilki yaşadılar
Bir dönemin efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor

Bir dönemin efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor
Bakan Göktaş: Evlenecek gençlere yüzde 40 indirim desteği sağlanacak

Yeni evlenecek gençlere müjde!
Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi

Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.