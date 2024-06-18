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YouTuber Diamond Tema hakkında yakalama kararı

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, YouTuber Diamond Tema hakkında, Hz. Muhammed'le ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamasıyla soruşturma başlatıldığını açıkladı. Yurt dışında olan şahıs hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

İslam şeriatını tartıştıkları programda söyledikleri gündem olan YouTuber Diamond Tema hakkında soruşturma başlatıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bir sosyal medya hesabından paylaşılan, Hz. Muhammed ile ilgili kullanılan hakaret içerikli, çirkin ve provokatif ifadeler nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 16 Haziran 2024'te resen soruşturma başlatıldığını belirtti.

"PEYGAMBERİMİZLE İLGİLİ ÇİRKİN İFADELER ASLA KABUL EDİLEMEZ"

Şüpheli Diamond Tema'nın yurt dışında olması nedeniyle hakkında yakalama kararı çıkarıldığını bildiren Tunç, "İslam dini ve sevgili Peygamberimizle ilgili kullanılan tahrik edici, çirkin ve provokatif ifadeler asla kabul edilemez. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sosyal Medya Yılmaz Tunç Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

Abdullah KARAMAN:

Muhammedler de, Ebu celillerde bitmez. Hak ve Batılın savaşı kıyamete kadar devam edecektir. İsteyen istediği tarafı seçmeye özgürdür.

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Oguz Ozgul:

Katli vacip mi acaba!!??

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