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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Eylem Tok ve oğlu ABD makamları tarafından yargılanabilir

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'da yaptığı trafik kazasıyla 1 kişinin ölümüne sebep olan Eylem Tok'un oğlu T.C'nin, annesiyle birlikte ABD makamları tarafından da yargılanabileceğini söyledi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Eyüpsultan'daki ölümlü kaza sonrası ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu T.C. ile ilgili açıklama yaptı. Tunç, Tok ve oğlunun ABD'de yargılanabileceğine işaret ederek davayla ilgili sürecin ayrıntılarını paylaştı.

Yaralanan, vefat edenlerin yakınlarının tazminat davası açmaları durumunda tedbir konulabileceğini vurgulayan Tunç, "Cezai açıdan soruşturma kapsamında tutuklama kararı yargılama makamlarınca verildi. Eylem Tok'un asistanı o gece kaçmalarına yardımcı olan kişi. Bir de yaralananlardan birinin telefonunu oradan almış, o da delilleri yok etme anlamında bir hareket. Onun hakkında da yargılama makamlarınca adli kontrol kararı verildi. Baba hakkında da adli kontrol kararı verildi." dedi.

"DOSYADA BİR EKSİKLİK YOK"

Bakan Tunç'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Biz diyoruz ki, geçici tutuklama kararımız var, tutuklayın ve bize teslim edin. Biz yargılama yapacağız diyoruz. Şimdi oradan cevap bekliyoruz. Dosyada bir eksiklik yok şu anda iadeyle alakalı. Bizim ülkemizin kanununda da vatandaş iade edilmez diye bir kural var ama bu kesin bir kural değil. Burada annenin suçu bakımından işte alt soy, üst soy suçluyu kayırma suçundan cezasızlık durumu var deniyor. Sadece suçluyu kayırma olarak da görmemek lazım. Delillerin yok edilmesi, yaralıları öylece bırakıp gitmek gibi birçok suç olabilir.

"ABD MAKAMLARI YARGILAYABİLİR"

Biz soruşturmayı açarız. Ama yargılama yapabilmemiz için ifadesinin alınması lazım. Kaçak şahıs statüsüne giriyor. Kaçak şahısla ilgili olarak en son Anayasa Mahkemesi, ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verdiğinizde bile kaçak şahsın ifadesini almanız gerekir diyor. En son yaptığımız düzenleme de bununla ilgiliydi, 8. Yargı Paketi'nde. Dolayısıyla biz ifadesini almadan cezalandırma yoluna gidemiyoruz.

(ABD makamları) Yargılayabilir. Yani der ki 'Sen yabancı ülkede bir yabancıya karşı suç işledin, benim vatandaşımsın, dolayısıyla seni benim kanunuma göre yargılayacağım' diyebilir."

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (5)

İnanç Akçay:

Bakan bile inanmıyor ne anlattığına

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Erkan ŞENER:

Bizim Galip Ömer Teyfiğimiz yetmedi geri getirmeye demiş.

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yakici halil:

Bunuda getiremezsen yaziklar olsun turkiye sana

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sade vatandaş:

eğer amerikan adaleti yargılarsa işledikleri suçlardan dolayı ikisininde hayatı kayar burada olsa şimdiye kadar serbest kalacaklardı

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Yusuf Odemis:

Biz zaten biliyoruz bi halt yiyemiyeceğinizi..

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