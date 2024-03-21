Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kozcağız'da hizmetlerin devam edeceğini söyledi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, " Türkiye'nin, enerjide ve savunma sanayiinde bağımsız, güçlü bir ülke olarak yoluna devam etmesinin çalışmalarını sürdürüyoruz." dedi.

Bartın'ın Kozcağız beldesinde seçim irtibat ofisini ziyaret eden Tunç, vatandaşların ramazan ayını tebrik etti.

Tunç, Kozcağız için çalışmaya devam edeceklerini dile getirerek, beldeye AK Parti iktidarlarında çok güzel hizmetler yaptıklarını söyledi.

İki baraj ve okullar yaptıklarını, meslek lisesi sözünü gerçekleştireceklerini belirten Tunç, "Doğal gaz getireceğiz dedik, değil mi? Getirdik mi? Şimdi mahallelere süratli bir şekilde kim tamamlayabilir? Mustafa Karaman tamamlayabilir, belediyecilikte duayendir kendisi. Öyle değil mi? Böyle bir tecrübe var. Mustafa Karaman'la inşallah durmak yok yola devam diyor muyuz? Evet, Kozcağız kararını verdi." diye konuştu.

Tunç, ırmak ıslah çalışmalarını tamamlayacaklarını, Kozcağız-Bartın duble yolunun hızlandırılacağını, bunun talimatını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiğini anlatarak, yarım kalan projelerin hızlı bir şekilde tamamlanmasını sağlayacaklarını, Kozcağız için ne gerekiyorsa yapacaklarını vurguladı.

Muhalefeti eleştiren Tunç, şöyle konuştu:

"10 ay önce bir ittifakları vardı. Şimdi dağıldılar gittiler. Cumhurbaşkanı adayları vardı, partilerinin başına bile layık görmediler. Her partinin başkanı, cumhurbaşkanı yardımcısı olacaktı. Neredeler şimdi? Ortada yoklar, çil yavrusu gibi dağıldılar. Şimdi birbirlerinin aleyhinde konuşmaya devam ediyorlar. İşte muhalefetin içerisinde bulunduğu durum bu. Yerlerde sürünüyor maalesef. Ama bizler 22 yıldan bu yana hep 'Önce insan.' dedik, yine 'Önce insan.' demeye devam edeceğiz. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.' diyoruz. Eğitimden sağlığa, kültürden sosyal politikalara her alanda insanımızı güçlendirmek için çalışıyoruz. İnsan güçlü olacak ki aile güçlü olsun. Aile güçlü olacak ki toplum, millet olarak güçlü olalım."

"400 yataklı hastanemiz bitti"

İstikrarlı kalkınma hamleleriyle 81 vilayeti yatırımlarla donattıklarını vurgulayan Tunç, iki büyük barajla Bartın ve Kozcağız'ı sel ve taşkınlardan kurtardıklarını, baraj bölgesinde kalan köy için TOKİ konutları yaptıklarını anlattı.

Bakan Tunç, Kozcağız'a önem vermeye devam edeceklerini belirterek, "Kozcağız her zaman AK Parti'ye destek oldu. Sizlere müteşekkiriz. İstikrarlı kalkınma hamlelerinden Bartın nasibini almaya devam edecek. 400 yataklı hastanemiz bitti. İçindeki cihazlarını yerleştiriyoruz. Her türlü sağlık imkanını ilimizde karşılamaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin, enerjide ve savunma sanayiinde bağımsız, güçlü bir ülke olarak yoluna devam etmesinin çalışmalarını sürdürdüklerinin altını çizen Tunç, şöyle devam etti:

"Dünyada adaleti, hakkaniyeti, mazlumun hakkını savunan, Filistinli mazlumu savunan, dünyanın neresinde zor durumda kalan varsa onun imdadına koşan güçlü bir Türkiye'yi inşa etmeye devam ediyoruz. Bunu sizlerin desteğiyle yapıyoruz. Sizler olmasanız, sizler destek vermeseniz, 22 yıldan bu yana 17 seçimde sizler, 'AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan.' demeseniz bugün biz burada konuşabilir miydik?"

Bakan Tunç, hep darbelerle karşı karşıya kaldıklarına işaret ederek, "O darbelerde, muhtıralarda hep sizler bize destek oldunuz. Sizler meydanlara indiniz. 'Bayrağımızı, bağımsızlığımızı vermeyiz'. dediniz, milli iradeye sahip çıktınız. Biz de o milli irade bayrağını yere düşürmemek için canla başla gece gündüz çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan ile Kozcağız Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan adayı Mustafa Karaman'ın da konuşma yaptığı programın ardından Tunç, seçim irtibat bürosunu gezdi.

Bakan Tunç, daha sonra esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla selamlaştı.