Adalet Bakanı Tunç: Yeni infaz düzenlemesi söz konusu değil

11. Yargı Paketi'nin yürürlüğe girmesiyle başlayan tahliyeler sonrası yeni bir infaz düzenlemesine ilişkin ortaya atılan iddialara, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan yanıt geldi. Tunç, "12. Yargı Paketi'nde infaz düzenlemesi olmayacak, af konusu söz konusu değil" açıklamasında bulundu.

Aralık ayı sonunda 11. Yargı Paketi'nin yürürlüğe girmesiyle, 50 binin üzerinde hükümlüye tahliye yolu açılmıştı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni bir düzenlemeye kapıları kapadı.

"AF SÖZ KONUSU DEĞİL"

31 Temmuz 2023 ve öncesinde işlenen suçları kapsayan paket sonrası yeni bir infaz düzenlemesi yapılacağı yönünde iddialar ortaya atıldı. Bakan Tunç, konuyla ilgili "12. Yargı Paketi'nde infaz düzenlemesi olmayacak, af konusu söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

Olgun Kızıltepe
Adliyeden 25 kilogram altın çalan Erdal Timurtaş itirafçı olmak istiyor! Tarihi soygundan çete çıktı

Adliyeden 25 kilogram altın çalan Erdal'dan beklenmedik karar
Haber YorumlarıMuhahayt Muhahaytoğlu:

Herkesi saldınız zaten. İçerisi, dışarıdan daha güvenli hale geldi.

