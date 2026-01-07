Adalet Bakanı Tunç: Yeni infaz düzenlemesi söz konusu değil
11. Yargı Paketi'nin yürürlüğe girmesiyle başlayan tahliyeler sonrası yeni bir infaz düzenlemesine ilişkin ortaya atılan iddialara, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan yanıt geldi. Tunç, "12. Yargı Paketi'nde infaz düzenlemesi olmayacak, af konusu söz konusu değil" açıklamasında bulundu.
Aralık ayı sonunda 11. Yargı Paketi'nin yürürlüğe girmesiyle, 50 binin üzerinde hükümlüye tahliye yolu açılmıştı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni bir düzenlemeye kapıları kapadı.
"AF SÖZ KONUSU DEĞİL"
31 Temmuz 2023 ve öncesinde işlenen suçları kapsayan paket sonrası yeni bir infaz düzenlemesi yapılacağı yönünde iddialar ortaya atıldı. Bakan Tunç, konuyla ilgili "12. Yargı Paketi'nde infaz düzenlemesi olmayacak, af konusu söz konusu değil" ifadelerini kullandı.
Ayrıntılar geliyor...