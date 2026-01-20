Adalet Bakanı Tunç, Ankara 2 No'lu Barosu Başkanı ve Stajyer Avukatlarla Bir Araya Geldi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara 2 No'lu Barosu Başkanı Gökhan Ağdemir ve stajyer avukatlarla bir araya gelerek mesleki tecrübelerini paylaştı ve gelecekteki hedefleri üzerine sohbet etti.
(ANKARA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara 2 No'lu Barosu Başkanı Gökhan Ağdemir ve stajyer avukatlarla Bakanlıkta bir araya geldi.
Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara 2 Nolu Barosu Başkanı Gökhan Ağdemir ve stajyer avukatlarımızla Bakanlığımızda bir araya geldik. Adaletin tecellisi yolunda özveriyle mesleklerini öğrenen genç kardeşlerimizle tecrübelerimizi paylaştık. Geleceğe dair hedeflerini konuştuğumuz stajyer avukatlarımıza, meslek yaşamlarında başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.
Kaynak: ANKA / Güncel