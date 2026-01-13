Haberler

Bakan Tunç, Rojin Kabaiş'in babası ile görüştü

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Van'da hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ailesiyle buluşarak, yürütülen soruşturma hakkında bilgi verdi ve ailenin acısını paylaştı.

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, Van'da hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş, ağabeyi ve amcasıyla bir araya geldi.

Bakan Tunç, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Van ilimizde hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş, ağabeyi ve amcasıyla Bakanlığımızda bir araya geldik. Ailemizin yaşadığı acıyı bir kez daha paylaştık, yürütülen soruşturmanın tüm aşamalarına ilişkin kendilerini kapsamlı şekilde bilgilendirdik. Rojin evladımızın ölümüyle ilgili Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma, ilk andan itibaren titizlikle ve çok yönlü şekilde sürdürülmektedir. Uzmanlık gerektiren her inceleme gecikmeksizin yapılmakta; ilgili tüm kurumlarla koordinasyon içinde, sürecin her aşaması hassasiyetle yürütülmektedir. Acılı ailemizin her zaman yanında olacağız. Gerçeğin ortaya çıkarılması ve adaletin tecellisi için gereken her adımı eksiksiz şekilde atmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

