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Bakan Tunç: Narin'in ölümünden sorumlu olanlar adalet önünde hesap verecektir

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır'da kaybolan Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunmasına yönelik açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç "Narin kızımızın ölümünden sorumlu olan ya da olanlar, adalet önünde hesap verecektir. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayın ilk anından itibaren başlatılan soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir" dedi.

Diyarbakır'da 19 gün önce kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni köye 2 km uzaklıkta bulunan bir dere yatağında bulundu.

ACI HABERİ BAKAN YERLİKAYA VERDİ

Kahreden gelişmeyi duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya " Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni Jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu. Narin kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

BİR AÇIKLAMA DA ADALET BAKANI'NDAN

Yerlikaya'nın verdiği acı haber Narin'in bulunacağı umudunu taşıyan herkesi büyük üzüntüye boğarken gelişmenin ardından bir açıklama da Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi.

"SORUMLU OLANLAR ADALET ÖNÜNDE HESAP VERECEK"

Bakan Tunç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada " Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin Güran evladımızdan gelen acı haber hepimizi derinden üzdü.

Narin kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayın ilk anından itibaren başlatılan soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir. Narin kızımızın ölümünden sorumlu olan ya da olanlar, adalet önünde hesap verecektir."

Bakan Tunç: Narin'in ölümünden sorumlu olanlar adalet önünde hesap verecektir

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Yılmaz Tunç Yılmaz Tunç Diyarbakır Güncel

19 gündür aranan Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu

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Yorumlar (36)

Evren Erol:

Bu ülkede adalet öleli çok oldu

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İstanbul:

Halen adaletin olduğuna inanan var mı

164
12
yanıtYanıtla
Haydar Bayram:

Adalet mi hergün görüyoruz adaleti adalet öleli çeyrek asır oldu.

117
10
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VEFA:

Adalet mi, o da ne?...

87
6
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ZİYA BAŞKAN:

umarım öyle olur ama amdaysa çok zengin bir şekilde enerji gibi yırtar davadan

78
9
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hüseyin cesur:

olmayan adaletten bakanı dem vuruyor ,adalet olsa bu ülke bu halde olmaz

79
5
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Abdullah KARAMAN:

biz geçen hafta hırsızları tahliye ederek uyguladığınız adaleti gördük. bu ülkenin adaletine zerre kadar itimatımız kalmadı. bu kızımızın katilleri de bir iki yıl sonra cem garipoğlu gibi öldü diye yurtdışına kaçar.

76
5
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Said Kurt:

Adalet idamdır. Diğer cezaları icra etmesenizde olur.

62
2
yanıtYanıtla
DündarS:

Hangi adalet ?? Olmayan mı ?!

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4
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KAZİM Uzunöz:

aynen canım aynen saklaya saklaya verdirirsiniz

37
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