Adalet Bakanı Tunç, Katar Başsavcısı Al Nuaimi ile Görüştü

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Katar Başsavcısı Issa bin Saad Al Jafali Al Nuaimi ile bir araya gelerek, iki ülke arasındaki adli iş birliği çalışmalarını değerlendirdi ve iş birliğini güçlendireceklerini söyledi.

(ANKARA)- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Katar Başsavcısı Issa bin Saad Al Jafali Al Nuaimi ile bir araya gelerek, iki ülke arasındaki adli iş birliği çalışmalarını değerlendirdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Katar'daki temasları kapsamında Katar Başsavcısı Issa bin Saad Al Jafali Al Nuaimi ile bir araya geldiklerini bildirdi. Tunç, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Katar'daki temaslarımız kapsamında Katar Başsavcısı Dr. Issa bin Saad Al Jafali Al Nuaimi ile bir araya geldik. Hukukun üstünlüğü, kamu düzeninin korunması ve adaletin etkin şekilde tesis edilmesi konusunda ortak değerlere sahip iki dost ülke olarak adli iş birliğimiz kapsamında yürüttüğümüz çalışmaları değerlendirdik. Ülkelerimiz arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi ve geliştirmeyi sürdüreceğiz."

