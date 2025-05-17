Adalet Bakanı Tunç, Bolu Otel Yangını İle İlgili İddianame Hazırlandı

Adalet Bakanı Tunç, Bolu Otel Yangını İle İlgili İddianame Hazırlandı
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Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında 78 kişinin hayatını kaybetmesi sonrasında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sorumluların cezalandırılacağına dair güvence verdi. İddianamede, 19'u tutuklu 32 şüpheli hakkında işlem yapıldığı belirtildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangınıyla ilgili hazırlanan iddianameye ilişkin, "78 canımızın hayatını kaybetmesine neden olan bu elim olayda sorumluluğu bulunan kişilerin hak ettikleri cezaları alacaklarından, bağımsız ve tarafsız yargının adaleti eksiksiz şekilde yerine getireceğinden hiç kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bolu Kartalkaya'da 78 vatandaşın hayatını kaybettiği otel yangınıyla ilgili olarak Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 19'u tutuklu 32 şüpheli hakkında iddianame düzenlendiğini bildirdi.

Tunç, hakkında iddianame düzenlenen kişiler arasında otel yöneticileri, belediye ve il özel idaresi görevlileri, teknik personel, denetim elemanları ve ilgili şirket yetkilileri bulunduğunu, ayrıca bilirkişi raporunda sorumlu oldukları değerlendirilen kamu görevlileri hakkında soruşturma izinleri talep edildiğini belirtti.

Soruşturmanın her aşamasının büyük bir dikkat ve hassasiyetle yürütüldüğünün altını çizen Tunç, iddianamenin mahkemece değerlendirildikten sonra yargılama sürecinin de titizlikle yürütüleceğini ifade etti.

Tunç, şunları kaydetti:

"78 canımızın hayatını kaybetmesine neden olan bu elim olayda sorumluluğu bulunan kişilerin hak ettikleri cezaları alacaklarından, bağımsız ve tarafsız yargının adaleti eksiksiz şekilde yerine getireceğinden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Milletimizi derin bir üzüntü ve acıya sevk eden yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum."

Kaynak: AA / Emrullah Cesur - Güncel
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