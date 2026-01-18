Haberler

Adalet Bakanı Tunç'tan bıçaklanarak öldürülen Atlas Çağlayan'ın babasına taziye telefonu

Güncelleme:
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Güngören'de çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın babası Cüneyt Çağlayan ile telefonla görüşerek taziyelerini iletti. Bakan, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Tunç, İstanbul Güngören'de yaşanan ve herkesi derinden üzen acı olayda yaşamını yitiren Atlas Çağlayan'ın babası Cüneyt Çağlayan ile görüşerek, aileye taziyelerini iletti.

Telefon görüşmesinde, soruşturmayla ilgili bilgileri aileyle paylaşan Bakan Tunç, soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle sürdürüldüğünü, adli sürecin sonuna kadar takipçisi olunacağını ifade etti.

Kaynak: AA / Merve Yıldızalp Yormaz - Güncel
