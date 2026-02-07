Adalet Bakanı Tunç'tan Atlas Çağlayan'ın ailesine ziyaret

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Güngören'de meydana gelen olayda hayatını kaybeden Atlas Çağlayan'ın ailesini ziyaret etti.

Bakan Tunç, Atlas Çağlayan'ın anne ve babasıyla bir araya gelerek aileye taziyelerini iletti. Ziyaret sırasında, Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturmaya ilişkin aileyi bilgilendiren Tunç, sürecin titizlikle yürütüldüğünü belirtti. Adalet Bakanı Tunç, yargısal sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını ifade etti.