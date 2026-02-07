Haberler

Adalet Bakanı Tunç'tan Atlas Çağlayan'ın ailesine ziyaret

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Güngören'de hayatını kaybeden Atlas Çağlayan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Bakan Tunç, aileye başsağlığı dilerken, yürütülen soruşturma hakkında bilgi verdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Güngören'de meydana gelen olayda hayatını kaybeden Atlas Çağlayan'ın ailesini ziyaret etti.

Bakan Tunç, Atlas Çağlayan'ın anne ve babasıyla bir araya gelerek aileye taziyelerini iletti. Ziyaret sırasında, Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturmaya ilişkin aileyi bilgilendiren Tunç, sürecin titizlikle yürütüldüğünü belirtti. Adalet Bakanı Tunç, yargısal sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
