Adalet Bakanı Gürlek'ten Yasadışı Bahis ve Sanal Kumar Genelgesi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadele kapsamında 81 ildeki Cumhuriyet başsavcılıklarına özel bir genelge gönderdi. Genelge ile ilgili toplantılar yapılacak ve mücadeledeki kararlılık vurgulandı.

(ANKARA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadele için 81 ilin Cumhuriyet başsavcılıklarına özel bir genelge gönderildiğini belirterek, "Yasa dışı bahis, sanal kumar konusunda mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Bizim bataklığı kurutmamız lazım" dedi.

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Bakan Gürlek'in talimatıyla 81 ilin Cumhuriyet başsavcılıklarına yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadele için özel bir genelge gönderildi. Genelgeyle Cumhuriyet başsavcılarının koordinesinde emniyet ve jandarmanın ilgili birimleriyle değerlendirme ve bilgilendirme toplantıları yapılması talimatı verildi. Toplantılarda yasa dışı bahis ve kumar suçlarına ilişkin soruşturma ve kovuşturma süreçlerinde yaşanan uygulama sorunları, delil toplama, dijital materyallerin değerlendirilmesi ve malvarlığına yönelik tedbirlerin uygulanmasına ilişkin hususlar, kurumlar arası bilgi paylaşımı ve koordinasyon mekanizmalarının ele alınması istendi.

Genelgeyle kolluğun soruşturma süreçlerine ilişkin bilgi ve uygulama kapasitesinin güçlendirilerek etkin bir soruşturma sürecine ulaşılması hedefleniyor.

Genelgede Yasa Dışı Bahis ve Kumar Suçlarıyla Mücadelede Bilgilendirme ve Koordinasyon Toplantılarının en az altı ayda bir yapılması, ilk toplantının en geç bir ay içerisinde düzenlenmesi istendi. Genelgede yapılacak toplantıların sonuçları hakkında hazırlanacak sorunlar ve çözüm önerilerine ilişkin bilgi notunun Bakanlığa gönderilmesi talimatı da verildi.

"Kanayan bir yara"

Bakan Gürlek, "Yasa dışı bahisle mücadele ettiğiniz zaman aynı zamanda birçok alanda mücadele etmeniz gerekiyor. Yasa dışı bahis, sanal kumar konusunda bizim mücadeledeki kararlılığımız sonuna kadar devam edecek. Bu toplumda gerçekten kanayan bir yara. İnsanlar bu illetten kurtulmak istiyor. Bizim bataklığı kurutmamız lazım" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
