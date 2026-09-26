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Adalet Bakanı Gürlek, yarınki hukuk ve idari yargı sınavları adaylarına başarı diledi

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Adalet Bakanı Gürlek, yarın yapılacak Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ile İdari Yargı Ön Sınavı'na girecek adaylara başarı diledi. Gürlek, paylaşımında sınavların hukuk ve yargı camiasına donanımlı, adalet duygusu güçlü yeni mensuplar kazandıracağına inandığını belirtti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yarın yapılacak Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ile İdari Yargı Ön Sınavı'na girecek adaylara başarı diledi.

Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Yarın gerçekleştirilecek Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı'na katılacak tüm adaylarımıza zihin açıklığı ve başarılar diliyorum. Bu sınavların, hukuk ve yargı camiamıza iyi yetişmiş, donanımlı ve adalet duygusu güçlü yeni mensuplar kazandıracağına yürekten inanıyorum."

Kaynak: AA
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