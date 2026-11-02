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Adalet Bakanı Gürlek'ten Van'da şehit olan asker için taziye mesajı

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Van'da görev esnasında rahatsızlanarak şehit olan Piyade Uzman Çavuş Oğuz Şahin için taziye mesajı yayımladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Van'da görev esnasında rahatsızlanarak şehit olan Piyade Uzman Çavuş Oğuz Şahin için taziye mesajı yayımladı.

Gürlek, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

"Van'ın Çaldıran ilçesinde görev yaptığı Alparslan Hudut Karakolu sorumluluk sahasında rahatsızlanarak şehit olan Piyade Uzman Çavuş Oğuz Şahin'e Yüce Allah'tan rahmet, kederli ailesine, silah arkadaşlarına ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Aziz şehidimizin mekanı cennet, makamı ali olsun. Milletimizin başı sağ olsun."

Kaynak: AA
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