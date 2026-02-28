Haberler

Bakan Gürlek: Jandarmamıza ateş açılması devletimizin hukuk içinde sürdürdüğü kararlı mücadeleye yöneltilmiş açık bir saldırıdır

İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda yaralanan jandarma personeli için Adalet Bakanı Akın Gürlek, ateş açılmasının devletin hukuk mücadelesine bir saldırı olduğunu belirtti. Bakan, azimle uyuşturucu ile mücadeleye devam edileceğini vurguladı.

ADALET Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da uyuşturucu operasyonu sırasında şüphelilerce açılan ateş sonucu 1 jandarma personelinin yaralanmasına ilişkin "Kahraman jandarmamıza ateş açılması, devletimizin hukuk içinde sürdürdüğü kararlı mücadeleye yöneltilmiş açık bir saldırıdır" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da uyuşturucuyla mücadele operasyonu esnasında kahraman jandarmamıza ateş açılması, devletimizin hukuk içinde sürdürdüğü kararlı mücadeleye yöneltilmiş açık bir saldırıdır. Görevi başındaki kamu görevlisine silah çekenler, adalet önünde hesap verecek; vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği her şart altında kararlılıkla korunacaktır. Uyuşturucuya, silahlı suç örgütlerine ve gençlerimizi hedef alan her türlü karanlık yapıya karşı mücadelemiz kesintisiz ve tavizsiz biçimde sürecektir. Bu vesileyle yaralanan Jandarma Uzman Çavuşumuza acil şifalar diliyor; Jandarmamızı ve JASAT ekiplerimizi cesaretleri ve fedakarlıkları için yürekten tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
