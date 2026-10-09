Adalet Bakanı Gürlek'ten Uluslararası Adalet Zirvesi'ne ilişkin paylaşım:

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde, daha adil bir dünya düzeninin inşası için hukukun evrensel ilkelerini esas alan, uluslararası adalet mekanizmalarını güçlendiren ve ülkeler arasındaki hukuki işbirliğini geliştiren çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Adalet Zirvesi'nin kapanış programının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştiğini belirtti.

Bakan Gürlek, şunları kaydetti:

"Dünyamızın karşı karşıya olduğu adaletsizlikler ve istikrarsızlıklar karşısında ortak akıl ve vicdana dayalı çözüm arayışlarını önemsiyor, adaleti kalıcı barışın, huzurun ve güvenin temel güvencesi olarak görüyoruz. Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde, daha adil bir dünya düzeninin inşası için hukukun evrensel ilkelerini esas alan, uluslararası adalet mekanizmalarını güçlendiren ve ülkeler arasındaki hukuki işbirliğini geliştiren çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Hukuk diplomasisine yeni bir ivme kazandıran zirvemizin, somut ve uygulanabilir sonuçlara, kalıcı işbirliklerine ve yeni dostluklara vesile olmasını temenni ediyorum."

Kaynak: AA