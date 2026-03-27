Bakan Gürlek'ten Antalya'daki trafik kazasında yaralanan infaz koruma memurlarına "geçmiş olsun" mesajı Açıklaması

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde infaz koruma memurlarını taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu yaralananlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Kazada yaralanan 16 personelin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Gürlek, NSosyal hesabından paylaştığı mesajında, Antalya Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde görev yapan personeli taşıyan servis aracının trafik kazasına karıştığını üzüntüyle öğrendiğini belirtti.

Bakan Gürlek, "Kazada yaralanan 16 personelimiz Antalya'daki çeşitli hastanelere sevk edilmiş olup, şükür ki hiçbir personelimizin hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Yaralılarımızın sağlık durumlarını yakından takip ediyoruz. Tedavi altına alınan kıymetli çalışma arkadaşlarımıza acil şifalar diliyor, kazadan etkilenen tüm personelimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Abdullah Sarica
