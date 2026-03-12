Haberler

Rojin Kabaiş'in babasına yönelik tehdit iddialarına soruşturma

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş'in tehdit edildiği iddialarıyla ilgili adli soruşturma başlatıldığını açıkladı. Bakan Gürlek, vatandaşların can güvenliğini tehdit eden durumlardan müsamaha gösterilmeyeceğini vurguladı.

  • Van Cumhuriyet Başsavcılığı, Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş'e yönelik tehdit iddialarına ilişkin adli soruşturma başlattı.
  • Rojin Kabaiş'in cansız bedeni, 15 Ekim 2024'te Van Gölü kıyısındaki Mollakasım Mahallesi sahilinde bulundu.
  • Rojin Kabaiş, 27 Eylül 2024'te kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kaybolmuştu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş'in kamuoyuna yansıyan tehdit iddialarına ilişkin adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.

ACILI BABAYI TEHDİT EDENLERE SORUŞTURMA

Gürlek, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş'in kamuoyuna yansıyan tehdit iddialarına ilişkin Van Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal adli soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Vatandaşların can güvenliğini tehdit eden hiçbir fiile müsamaha gösterilmesinin mümkün olmadığını belirten Gürlek, söz konusu iddiaların tüm yönleriyle ve titizlikle inceleneceğini ifade etti.

"GEREKLİ ADIMLAR ATILACAKTIR"

Bakan Gürlek, şunları kaydetti: "Soruşturma süreci, hukukun çizdiği çerçevede bağımsız yargı makamlarınca hassasiyetle yürütülecektir. Kimsenin tehdit ve baskı altında kalmasına izin verilmeyecek, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde gerekli tüm adımlar atılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

NE OLMUŞTU?

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül 2024'te kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kaybolmuştu. Kabaiş'in cansız bedeni 15 Ekim'de Van Gölü kıyısındaki Mollakasım Mahallesi sahilinde bulunmuştu.

Kaynak: AA / Emrullah Cesur
