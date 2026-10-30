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Adalet Bakanı Gürlek'ten TDT Zirvesi'ne ilişkin paylaşım:

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- "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek TDT Ankara Zirvesi 2026'nın hayırlara vesile olmasını, kardeşliğimizin daim olmasını temenni ediyorum"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek TDT Ankara Zirvesi 2026'nın hayırlara vesile olmasını, kardeşliğimizin daim olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Gürlek, sosyal medya hesabından Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13. Zirvesi'ne ilişkin paylaşımında şunları kaydetti:

"'Dilde, fikirde, işte birlik' anlayışıyla ortak tarihimizden ve medeniyet mirasımızdan aldığımız güçle Türk dünyasının geleceğini birlikte inşa ediyoruz. Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında köklü bağlarımızı somut adımlarla pekiştiriyor, ülkelerimiz arasındaki ilişkileri her alanda geliştirmek için kararlılıkla çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek TDT Ankara Zirvesi 2026'nın hayırlara vesile olmasını, kardeşliğimizin daim olmasını temenni ediyorum."

Gürlek'in paylaşımında zirveye ilişkin hazırlanan video da yer aldı.

Kaynak: AA
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