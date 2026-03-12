Adalet Bakanı Gürlek'ten İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yılına ilişkin paylaşım Açıklaması

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstiklal Marşı'nın, birliğin, beraberliğin, fedakarlığın, bir karış toprak için serden geçmenin, gözünü kırpmadan şehadete yürümenin en güçlü ifadesi olduğunu belirtti.

Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, milletin hürriyet sevdasını ve vatan aşkını anlatan İstiklal Marşı'nın, bağımsızlığın sembolü ve sesi olduğunu vurguladı.

Bakan Gürlek, şunları kaydetti:

"İstiklal Marşı birliğin, beraberliğin, fedakarlığın, bir karış toprak için serden geçmenin, gözünü kırpmadan şehadete yürümenin en güçlü ifadesidir. Kahraman ecdadımızın kardeşlik ve dayanışma ruhunu daima yaşatacak, aynı inanç ve kararlılıkla Türkiye Yüzyılı hedeflerimize yürüyeceğiz. İstiklal Marşı'mızın kabulünün 105. yıl dönümünde başta milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy olmak üzere vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum."