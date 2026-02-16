Adalet Bakanı Gürlek'ten İsrail'in Batı Şeria'da arazi tesciline ilişkin kararına tepki Açıklaması

Haberler

Adalet Bakanı Gürlek'ten İsrail'in Batı Şeria'da arazi tesciline ilişkin kararına tepki

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye'nin Filistinli kardeşlerin haklı mücadelesine kararlılıkla destek vereceğini ve bağımsız bir Filistin Devleti'nin tesis edilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, İsrail'in yerleşim faaliyetlerinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Türkiye olarak, Filistinli kardeşlerimizin haklı mücadelesinin yanında olmaya, 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin tesisi için her platformda desteğimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yerleşim faaliyetlerini genişletme ve egemenlik dayatma yönündeki kararının asla kabul edilemez olduğunu belirtti.

Bu adımın, uluslararası hukuka, adalete ve insan onuruna açık bir aykırılık teşkil ettiğini vurgulayan Gürlek, şunları kaydetti:

"Hukuksuz yerleşimler ve toprak gasbı, bölgede barış umutlarını zedelemekte ve iki devletli çözüm perspektifini aşındırmaktadır. Uluslararası toplumun hukukun ve temel insan haklarının yanında net bir duruş sergilemesi gerekmektedir. Türkiye olarak, Filistinli kardeşlerimizin haklı mücadelesinin yanında olmaya, 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin tesisi için her platformda desteğimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel
