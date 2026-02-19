Haberler

Adalet Bakanı Gürlek'ten, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulüne ilişkin paylaşım Açıklaması

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ortaya konulan Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, adalet hizmetlerini daha erişilebilir, hızlı ve etkin hale getirmek için kararlılıkla çalışacaklarını bildirdi.

Gürlek, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabulü sonrası NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a nazik kabulleri için şükranlarımı arz ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya konulan Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, adalet hizmetlerimizi daha erişilebilir, daha hızlı ve daha etkin hale getirmek için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz. Milletimizin adalet beklentisini en güçlü şekilde karşılamak adına reform irademizi aynı azim ve sorumluluk bilinciyle devam ettireceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı yapacağız."

