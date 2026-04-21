Adalet Bakanı Gürlek'ten "Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu Toplantısı"na ilişkin paylaşım Açıklaması

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Bağımlılığı bir milli güvenlik meselesi olarak değerlendiriyor, bu alanda tüm kurumlarımızla güçlü bir koordinasyon içinde topyekun mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Gürlek, NSosyal hesabından, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu Toplantısı'na ilişkin paylaşımda bulundu.

Toplantıda, bağımlılıkla mücadelenin daha etkin yürütülmesi, önleyici politikaların güçlendirilmesi ve rehabilitasyon süreçlerinin iyileştirilmesine dair kapsamlı değerlendirmelerde bulunulduğunu aktaran Gürlek, şunları kaydetti:

"Bağımlılığı bir milli güvenlik meselesi olarak değerlendiriyor, bu alanda tüm kurumlarımızla güçlü bir koordinasyon içinde topyekun mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi hedef alan her türlü bağımlılığa karşı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, yenilikçi ve sürdürülebilir politikalarla mevcut koruma mekanizmalarımızı daha da güçlendirmeye kararlıyız."