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Adalet Bakanı Gürlek, Karabağ Zaferi'nin 6. yılını kutladı

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi dolayısıyla kutlanan 8 Kasım Zafer Günü'nü tebrik etti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi dolayısıyla kutlanan 8 Kasım Zafer Günü'nü tebrik etti.

Gürlek, NSosyal hesabındaki paylaşımında, "Karabağ'ın özgürlüğüne kavuşmasının 6'ncı yıl dönümünde, dost ve kardeş Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyorum. Bu zafer uğrunda canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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