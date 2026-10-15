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Adalet Bakanı Gürlek, İstanbul'daki su baskınlarına soruşturma başlatıldığını açıkladı

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Adalet Bakanı Gürlek, İstanbul'daki su baskınlarına soruşturma başlatıldığını açıkladı
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da yaşanan su baskınlarına ilişkin adli soruşturma başlatıldığını duyurdu. Gürlek, olayların tüm yönleriyle aydınlatılması ve varsa ihmal ile kusurların tespiti için çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

ADALET Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da yaşanan su baskınlarına ilişkin, "Yaşanan olaylara ilişkin adli soruşturmalar başlatılmış olup olayların tüm yönleriyle aydınlatılması, varsa ihmal ve kusurların tespiti ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir" dedi.

Bakan Gürlek, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'da etkili olan şiddetli yağış ve su baskınları sırasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Yağışlardan olumsuz etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yaşanan olaylara ilişkin adli soruşturmalar başlatılmış olup olayların tüm yönleriyle aydınlatılması, varsa ihmal ve kusurların tespiti ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir. Rabb'im ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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