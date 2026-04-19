Haberler

Adalet Bakanı Gürlek: İstanbul'da Düzenlenen Operasyonda, Panama Bayraklı Gemide 106 Kilo Kokain Ele Geçirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

(ANKARA)- Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da düzenlenen operasyonda, Panama bandırılı bir gemide piyasa değeri yaklaşık 500 milyon TL olan 106 kilogram kokain ele geçirildiğini açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda, Panama bandıralı bir gemide 106 kilogram kokain ele geçirildiğini duyurdu. Operasyonun, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve MİT Başkanlığı'nın iş birliğiyle yürütüldüğü bildirildi.

Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 500 milyon TL olduğunu belirterek, operasyon sayesinde maddenin sokaklara ulaşmasının engellendiğini ifade etti.

Bakan Gürlek, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü iradesiyle ortaya koyduğu 'Zehir Tacirlerine Karşı Sıfır Tolerans' ilkemiz doğrultusunda; sokaklarımızı bu illetten temizlemeye, baronların kökünü kazımaya kararlıyız. Bu başarılı operasyonda emeği geçen Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımıza, İstanbul İl Jandarma Komutanlığımıza, Sahil Güvenlik Komutanlığımıza, MİT Başkanlığımıza ve tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum. Zehir tacirlerine dünyayı dar edeceğiz!"

Kaynak: ANKA
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, görevinden ayrıldı

9 kişinin öldüğü katliamın ardından "istifa" kararı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mansur Yavaş, Özgür Özel'e seslendi: Dünyayı ayağa kaldırmamız lazım, zamanı geldi hatta geçiyor

Yavaş, Özel'e seslendi: Dünyayı ayağa kaldırmamız lazım, zaman geçiyor
İsrail, Lübnan'da koca mahalleyi havaya uçurdu

Görüntüler korkunç! Hani ateşkes ilan edilmişti
Eleştiriler ona fark etmiyor! Mauro Icardi tarihe geçti

Yok artık Mauro Icardi!
Volkan Demirel'in büyük isyanı

Volkan Demirel'in büyük isyanı
Mansur Yavaş, Özgür Özel'e seslendi: Dünyayı ayağa kaldırmamız lazım, zamanı geldi hatta geçiyor

Yavaş, Özel'e seslendi: Dünyayı ayağa kaldırmamız lazım, zaman geçiyor
Böyle rezillik görülmedi! Kuryeye ahlaksız teklifte bulundu bir de kayda aldı

Büyük rezillik! Kuryeye ahlaksız teklifte bulundu bir de kayda aldı
Ataşehir Belediyesi’ne operasyondan yeni detaylar: Alışveriş kartları şoförün evinden çıktı

Operasyondan yeni detaylar: Şoförün evinden çıkanlara bakın