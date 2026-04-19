Adalet Bakanı Gürlek: İstanbul'da Düzenlenen Operasyonda, Panama Bayraklı Gemide 106 Kilo Kokain Ele Geçirildi

(ANKARA)- Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da düzenlenen operasyonda, Panama bandırılı bir gemide piyasa değeri yaklaşık 500 milyon TL olan 106 kilogram kokain ele geçirildiğini açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda, Panama bandıralı bir gemide 106 kilogram kokain ele geçirildiğini duyurdu. Operasyonun, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve MİT Başkanlığı'nın iş birliğiyle yürütüldüğü bildirildi.

Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 500 milyon TL olduğunu belirterek, operasyon sayesinde maddenin sokaklara ulaşmasının engellendiğini ifade etti.

Bakan Gürlek, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü iradesiyle ortaya koyduğu 'Zehir Tacirlerine Karşı Sıfır Tolerans' ilkemiz doğrultusunda; sokaklarımızı bu illetten temizlemeye, baronların kökünü kazımaya kararlıyız. Bu başarılı operasyonda emeği geçen Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımıza, İstanbul İl Jandarma Komutanlığımıza, Sahil Güvenlik Komutanlığımıza, MİT Başkanlığımıza ve tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum. Zehir tacirlerine dünyayı dar edeceğiz!"

Kaynak: ANKA