Adalet Bakanı Gürlek, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'ni Ziyaret Etti

(ANKARA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'ni ziyaret ettiğini belirterek, "İdari yargının daha güçlü, daha erişilebilir ve kurumsal kapasitesi daha yüksek bir yapıya kavuşması için atılabilecek adımları istişare ettik" ifadesini kullandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'ni ziyaret ettik. Bölge İdare Mahkemesi Daire Başkanlarımız ve İdare Mahkemeleri Başkanlarımızla bir araya gelerek kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdik" dedi.

Gürlek, şunları kaydetti:

"Yargının etkinliğinin artırılması, adaletin hızlı, etkin ve sağlıklı biçimde tecelli etmesi ve vatandaşlarımızın beklentilerinin en iyi şekilde karşılanması amacıyla yürütülen çalışmaları ele aldık. İdari yargının daha güçlü, daha erişilebilir ve kurumsal kapasitesi daha yüksek bir yapıya kavuşması için atılabilecek adımları istişare ettik. Adalet hizmetlerinin kalitesini sürekli yükselten, kurumsal kapasitesi ve etkinliği her geçen gün gelişen bir yargı sistemi hedefi doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz."

Kaynak: ANKA