Gürlek'ten hukuk sınavı adaylarına başarı dileği

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yarın yapılacak Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'na girecek adaylara başarı diledi.

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Yarın 12 bin 993 adayın katılımıyla, 17 ilde 18 merkezde gerçekleştirilecek olan Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'na girecek tüm adaylara zihin açıklığı ve muvaffakiyet temenni ediyorum. Bu sınavın hukuk camiamıza nitelikli, donanımlı ve adalet duygusu güçlü yeni mensuplar kazandıracağına yürekten inanıyorum."