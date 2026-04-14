Bakan Gürlek'ten 'Gülistan Doku soruşturması' açıklaması: Ucu nereye giderse gitsin araştırılmaktadır

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gülistan Doku'nun kaybolmasıyla ilgili soruşturmanın kararlılıkla devam ettiğini ve tüm yönlerinin incelendiğini belirtti. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltı işlemlerinin gerçekleştirildiğini aktardı.

ADALET Bakanı Akın Gürlek, Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin soruşturmaya ilişkin, "Kamu vicdanında derin iz bırakan bu soruşturma, tüm yönleriyle yeniden ele alınmakta; hiçbir şüphe ve iddia göz ardı edilmeden, ucu nereye giderse gitsin kararlılıkla araştırılmaktadır" dedi.

Bakan Gürlek, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığımızca önemli bir adım atılmış; çok yönlü yürütülen çalışmalar neticesinde gözaltı işlemleri gerçekleştirilmiştir. Kamu vicdanında derin iz bırakan bu soruşturma, tüm yönleriyle yeniden ele alınmakta; hiçbir şüphe ve iddia göz ardı edilmeden, ucu nereye giderse gitsin kararlılıkla araştırılmaktadır. Bu zorlu ve kapsamlı süreci büyük bir sabırla takip eden Doku ailesinin acısını paylaşıyor; adaletin tecellisi için özveriyle görev yapan Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve hassasiyetle çalışan kolluk güçlerimize teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Türkiye Yüzyılı, adaletin yüzyılı olacaktır' vizyonu doğrultusunda; faili meçhul hiçbir olay kalmayana kadar, hukukun tüm imkanlarını seferber etmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
