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Adalet Bakanı Gürlek: "(Fon soruşturması) Şu an itibarıyla 85 şüpheli tutuklandı, 220 kişi hakkında işlem yapıldı ve birçok kişinin mal varlığı donduruldu"

Kaynak: AA