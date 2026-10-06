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Adalet Bakanı Gürlek: "(Fon soruşturması) Şu an itibarıyla 85 şüpheli tutuklandı, 220 kişi hakkında işlem yapıldı ve birçok kişinin mal varlığı donduruldu"

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Adalet Bakanı Gürlek: "(Fon soruşturması) Şu an itibarıyla 85 şüpheli tutuklandı, 220 kişi hakkında işlem yapıldı ve birçok kişinin mal varlığı donduruldu"

Adalet Bakanı Gürlek: "(Fon soruşturması) Şu an itibarıyla 85 şüpheli tutuklandı, 220 kişi hakkında işlem yapıldı ve birçok kişinin mal varlığı donduruldu"

Kaynak: AA
Bu haber 3 sitede yayınlandı.
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