Haberler

Mustafa Destici'den, Bakan Gürlek'e Ziyaret

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile Bakanlıkta bir araya gelerek, ziyaret için teşekkürlerini iletti.

(ANKARA) – Adalet Bakanı Akın Gürlek, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile Bakanlıkta biraraya geldi.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Adalet Bakanı Akın Gürlek'i makamında ziyaret etti.

Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Destici'yle Bakanlığımızda bir araya geldik. Genel Başkan Sayın Destici'ye güzel temennileri ve nazik ziyareti için teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: ANKA
Bakan Gürlek'in bir konuda tepkisi sert: Hakim kusura bakmasın

"Hakim kusura bakmasın, sonuçlarına katlanacak"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Netanyahu'ya sarıldığı fotoğrafın bedeli ağır oldu

Bu sarılmanın bedeli ağır oldu
'Zor görürsünüz' demişti! Daha fazla dayanamadı, bikinili fotoğraflarını paylaştı

"Zor görürsünüz" demişti! Daha fazla dayanamadı, paylaştı
Bakan Gürlek ilk kez açıkladı! Adnan Oktar'la ilgili çarpıcı detay

Bakan Gürlek açıkladı! Adnan Oktar'la ilgili çarpıcı detay
Trump ile ünlü oyuncu Robert De Niro arasındaki söz düellosunda yeni raunt: 'Zihinsel sorunları olan düşük IQ'lu'

Söz düellosunda yeni raunt! Ünlü oyuncuyu yerin dibine soktu
Netanyahu'ya sarıldığı fotoğrafın bedeli ağır oldu

Bu sarılmanın bedeli ağır oldu
Genç kızdan Nihat Hatipoğlu'na ilginç soru! Dakikalarca anlayamadı

Genç kızdan Hatipoğlu'na ilginç soru! Dakikalarca anlayamadı
Tunceli'de kar kalınlığı insan boyunu geçti

Burası Sibirya değil Türkiye