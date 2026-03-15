Bakan Gürlek'ten 'Yeni Türkiye Yüzyılı' Vurgusu

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Bugün Türkiye olarak güçlü yarınlara yürürken en büyük dayanağımız adaleti merkeze koymamızdır. Cumhuriyetin ikinci yüzyılında biz buna 'Yeni Türkiye Yüzyılı' diyoruz. Oradaki bizim ana hedefimiz daha güçlü, daha büyük ve daha müreffeh, bölgesinde ve dünyada lider bir Türkiye inşa etmektir." dedi.

Bakan Gürlek, Başakşehir Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, mübarek ramazan ayında aynı sofrada bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Başakşehir'in kendisi için ayrı bir yeri olduğunu belirten Gürlek, "Ben de burada hakim, savcılık, başsavcılık yaptım. Burada yaşadım. Bizim şu an halen Başakşehir ilçesi içerisinde lojmanlarımızda kalan çok sayıda hakim, savcımız var." dedi.

Gürlek, Başakşehir'in huzur ve hizmetin merkezi olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Burada hizmet anlamında gerek okullarımızın kalitesi gerek sağlık merkezlerimizin kalitesi konusunda gerçekten Başakşehir Türkiye'ye örnek bir ilçe. Ben bunun altını çizerek söylemek istiyorum. Bu ekip işi. Bu ekip işini en başta sayın Başakşehir Belediye Başkanımız ve ekibi çok güzel yapıyor. Çok güzel bir uyum çalışması var. Sayın Kaymakamımız da burada, az önce görüştük 2 yıldan beri burada görev yapıyor. Ekiple uyum olduğu müddetçe mutlaka başarı olur."

Türkiye'nin güçlü yarınlara yürüdüğünü vurgulayan Gürlek, "Bugün Türkiye olarak güçlü yarınlara yürürken en büyük dayanağımız adaleti merkeze koymamızdır. Cumhuriyetin ikinci yüzyılında biz buna 'Yeni Türkiye Yüzyılı' diyoruz. Oradaki bizim ana hedefimiz daha güçlü, daha büyük ve daha müreffeh, bölgesinde ve dünyada lider bir Türkiye inşa etmektir." diye konuştu.

"Biz bölgede artık istikamet belirten, yön tayin eden bir ülke konumuna geldik"

Bakan Gürlek, bölgede yaşanan gelişmelere de değinerek, şunları kaydetti:

"Etrafımızda maalesef istenmedik olaylar oldu. Savaş bizim çok yakınımızda. Şu an Türkiye'nin gücü, bölgedeki liderliği elbette Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde oluyor. Bunu dünya bir kez daha anlamış oldu. Bakın şu an biz bölgede artık istikamet belirten, yön tayin eden bir ülke konumuna geldik. Bölgedeki bütün huzurun ve savaşın dinmesi konusunda bütün liderler Türkiye'nin masaya oturmasını, bu konuda masada öncülük etmesini istiyor. Neden? Güçlü liderimiz, güçlü devletimiz olduğu için. Bunun altını çizmek istiyorum."

Ramazan ayının son günlerine yaklaşılırken, Kadir Gecesi'ne erişmenin heyecanını yaşadıklarını belirten Gürlek, "Rabbim bizleri bu mübarek geceye sağlıkla, huzurla eriştirsin, dualarımızı ve ibadetlerimizi kabul etsin. Şimdiden mübarek Kadir Gecemizi ve ardından kavuşacağımız Ramazan Bayramı'nızı en kalbi duygularımla kutluyorum. Bu mübarek günlerin ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini, bölgemizde yaşanan savaşın bir an önce son bulmasına vesile olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Gürlek, iftar programının düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da ilçede birlik ve dayanışma içinde hizmet üretildiğini belirterek, "Burada, bu sofralarda buluşan her bir ferdiyle Başakşehrimize hizmet eden güzel insanlar, biriz ve beraberiz. Başakşehrimiz mutluluğun şehri." ifadelerini kullandı.

İftar programına, şehit savcı Mehmet Selim Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz da katıldı.

Bakan Gürlek, programın ardından belediye binasında kurulan kitap fuarını, Tema Park'ı ve Millet Kıraathanesi'ni ziyaret etti. Belediye binasındaki kütüphanede ders çalışan gençlerle sohbet eden Gürlek, öğrencilere sınavlarda başarılar diledi.

Belediyedeki atölyeleri de ziyaret ederek çalışanlardan bilgi alan Gürlek, buradaki Ebru sergisini de gezdi.

Gürlek daha sonra Başakşehir Belediyesi tarafından oluşturulan ramazan etkinlik alanını gezdi, vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi.