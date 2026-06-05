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Adalet Bakanı Akın Gürlek: 2 Milyon 538 Bin Fidanı Toprakla Buluşturduk

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde 740 adalet ormanı oluşturduklarını, 2 milyon 538 bin fidan diktiklerini ve dijital uygulamalarla yüz binlerce ağacın kesilmesini önlediklerini açıkladı.

(ANKARA)- Adalet Bakanı Akın Gürlek, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, bugüne kadar 740 adalet ormanı oluşturduklarını ve 2 milyon 538 bin fidanı toprakla buluşturduklarını belirtti. Gürlek, dijital uygulamalar sayesinde hem kamu kaynaklarını koruduklarını hem de yüz binlerce ağacın kesilmesini önlediklerini ifade etti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Gürlek, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"5 Haziran Dünya Çevre Günü vesilesiyle, çevreyi korumanın ve doğal kaynaklarımızı gelecek nesillere aktarmanın ortak sorumluluğumuz olduğunu bir kez daha vurguluyoruz."

Denetimli serbestlik müdürlüklerimiz ve ceza infaz kurumlarımızda yürüttüğümüz çalışmalarla doğayı koruyan, kaynakları verimli kullanan ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmayı hedefleyen adımlar atıyoruz.

Bugüne kadar oluşturduğumuz 740 Adalet Ormanı ile 2 milyon 538 bin fidanı toprakla buluşturduk, 4 milyon 296 bin ağacın bakımını gerçekleştirdik. Ceza infaz kurumlarımızda kurduğumuz geri dönüşüm tesisleriyle atıkları ekonomiye kazandırıyoruz.

Yerli dijital uygulamalarımız sayesinde kamu kaynaklarımızı koruyor; vatandaşlarımıza daha hızlı ve etkin adalet hizmeti sunuyoruz. e-Tebligat, SEGBİS ve e-Duruşma uygulamalarımızla milyarlarca liralık tasarruf sağlarken yüz binlerce ağacın kesilmesini önlüyoruz.

Çevrenin korunması, sürdürülebilir kalkınmanın ve güçlü bir geleceğin vazgeçilmez unsuru olarak görüyoruz. Adalet hizmetlerini çevreye duyarlı, teknolojik ve sürdürülebilir bir anlayışla geliştirmeye; insanımıza, ülkemize ve ortak geleceğimize değer katmaya kararlılıkla devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA
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