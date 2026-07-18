Bakan Gürlek: 2005-2016 Yılları Arasında İşlenen 6 Faili Meçhul Cinayet Aydınlatıldı

(ANKARA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, Bakanlık bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda yeniden incelenen dosyalar kapsamında, 2005-2016 yılları arasında farklı illerde işlenen 6 faili meçhul cinayetin aydınlatıldığını açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bakanlığın ilgili tüm kurumlarla koordinasyon içinde faili meçhul suçların aydınlatılması ve faillerin adalet önüne çıkarılması için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Gürlek, Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda yeniden ele alınan dosyalarda yürütülen çalışmalar sonucunda Ali Sarıoğlu, Esra Aşık, Gültekin Yıldırım, Mehmet Ali Türkmen, Selbi Uyğur ve Yusuf Sayaner'in hayatını kaybettiği olayların aydınlatıldığını bildirdi.

Bakan Gürlek, 2005-2016 yılları arasında Balıkesir, Denizli, Hatay, İstanbul ve Samsun'da işlenen, uzun yıllar boyunca faili meçhul kalan altı cinayet dosyasının günümüz teknolojik imkanları kullanılarak yeniden incelendiğini belirtti. Gürlek, dosyaların kriminal incelemeler, DNA eşleştirmeleri, HTS ve baz analizleri, yeniden alınan tanık beyanları ile elde edilen yeni deliller doğrultusunda değerlendirildiğini kaydetti.

Balıkesir'de 21 yıl önce kundaklanan evde yaşamını yitiren çocuk Esra Aşık'ın dosyasında daha önce hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilen şüpheli hakkında soruşturmanın yeniden açıldığını aktaran Gürlek, düzenlenen operasyon sonucu bir şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

Bakan Gürlek, Denizli'de 20 yıl önce iş yerinde öldürülen Mehmet Ali Türkmen'in dosyasında ise yeniden alınan tanık ifadeleri ve HTS kayıtlarının değerlendirilmesi sonucunda cinayeti işledikleri değerlendirilen iki şüphelinin yakalanarak tutuklandığını bildirdi.

Hatay'da 14 yıl önce kaybolan Selbi Uyğur'un dosyasında alınan itiraflar üzerine yapılan kazı çalışmalarında bulunan insan kemiklerinin Adli Tıp Kurumu'nun DNA incelemesi sonucu Selbi Uyğur'a ait olduğunun tespit edildiğini aktaran Gürlek, olayla ilgili adli işlemler başlatıldığını duyurdu.

İstanbul Bayrampaşa'da 12 yıl önce öldürülen Gültekin Yıldırım'ın dosyasında olay yerindeki biyolojik bulguların yıllar sonra yapılan DNA karşılaştırmaları sonucunda bir şüpheliyle eşleştiğinin belirlendiğini dile getiren Gürlek, HTS kayıtlarıyla desteklenen tespitlerin ardından yakalanan şüphelinin tutuklandığını duyurdu.

Bakan Gürlek, İstanbul Fatih'te 10 yıl önce öldürülen Yusuf Sayaner'in dosyasında ise yeniden yürütülen soruşturma kapsamında şüphelinin suçunu ikrar ettiğini ve "kasten öldürme" suçundan tutuklandığını bildirdi.

Samsun'da 19 yıl önce öldürülen Ali Sarıoğlu'nun dosyasında da soruşturmayı yanlış yönlendirmeyi amaçladığı değerlendirilen ihbarın kaynağının yıllar sonra tespit edildiğini aktaran Gürlek, yeni tanık beyanları ve teknik analizler sonucunda belirlenen dört şüphelinin yakalanarak tutuklandığını kaydetti.

"VATANDAŞLARIMIZ MÜSTERİH OLSUN"

Gürlek, söz konusu dosyaların aydınlatılmasında görev alan İstanbul, Çarşamba, Balıkesir, Denizli ve Hatay Cumhuriyet başsavcılıkları ile emniyet ve jandarma teşkilatlarına, ayrıca Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Adli Tıp Kurumu, kriminal polis laboratuvarları, bilirkişiler ve katkı sunan tüm kurumlara teşekkür etti. Bakan Gürlek açıklamasında, "Vatandaşlarımız müsterih olsun. Adaletin hafızası güçlüdür. Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, her dosyanın izini sonuna kadar sürecek; karanlıkta kalan olayları aydınlatmak için devletimizin bütün imkanlarını seferber edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Gürlek, mağdur ailelerinin yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, "Hiçbir cinayet unutulmayacak, hiçbir delil göz ardı edilmeyecek ve hiçbir fail geçen zamana güvenerek adaletten kaçamayacaktır" dedi.

Kaynak: ANKA