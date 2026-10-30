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Adalet Bakanı Gürlek, 4 faili meçhul dosyada 26 şüphelinin yakalandığını açıkladı

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Adalet Bakanı Gürlek, Konya, Kahramanmaraş, Mersin ve Hatay'daki 4 faili meçhul cinayet dosyasının yeniden ele alındığını ve 26 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Gürlek, 68 dosyada 75 cinayeti faili meçhul olmaktan çıkardıklarını açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Konya, Kahramanmaraş, Mersin ve Hatay'daki faili meçhul 4 cinayet dosyasının yeniden ele alındığını, soruşturmalar kapsamında 26 şüphelinin yakalandığını, bir şüphelinin ise ceza infaz kurumunda bulunduğunun belirlendiğini bildirdi.

Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bakanlık bünyesindeki Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının koordinasyonunda, Cumhuriyet başsavcılıkları ve kolluk birimlerince dosyaların yeniden incelendiğini belirtti.

Delillerin kriminal incelemeler, DNA analizleri, iletişim kayıtları ve tanık beyanları ışığında yeniden değerlendirildiğini aktaran Gürlek, "Yılların arkasına saklanan failleri adaletin önüne çıkaracağız. 68 dosyada 75 cinayeti faili meçhul olmaktan çıkardık." bilgisini paylaştı.

Konya'da 21 yıllık faili meçhul cinayet çözüldü

Gürlek, Konya-Ankara kara yolunda 2005'te başından silahla vurulmuş halde bulunan Ömer Faruk Akıllı'nın öldürülmesine ilişkin dosyada, maktulün Bursa'da çalıştığı otelde yaşanan bir anlaşmazlığın ardından alıkonulmuş olabileceğine ilişkin bulgular elde edildiğini belirtti.

Tanık beyanları ve iletişim kayıtlarının yeniden incelendiğini aktaran Gürlek, deliller doğrultusunda düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Şüphelilerden 5'inin tasarlayarak öldürme suçundan tutuklandığını, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildiğini kaydetti.

Kahramanmaraş'ta yeni doğan bebeğin cinayeti aydınlatıldı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 2010'da boş arazide cesedi bulunan yeni doğmuş bebeğe ilişkin dosyanın da yeniden ele alındığını belirten Gürlek, hastane kayıtlarında gebelik bilgisi bulunmasına rağmen doğum kaydı olmayan kişilerin tespit edildiğini ve bunların tanık beyanlarıyla birlikte değerlendirildiğini aktardı.

Gürlek, çalışmalar sonucunda 2 şüphelinin yakalandığını, şüphelilerden birinin bebeği doğumun ardından boş araziye bıraktığını beyan ettiğini bildirdi.

Şüphelilerden birinin tutuklandığını, diğeri hakkında adli kontrol kararı verildiğini kaydetti.

Gürlek, Mersin'de 2007'de bir evin avlusunda betonla kapatılmış buzdolabında cesedi bulunan Bahaddin Sefer'in dosyasının yeniden incelendiğini belirtti.

Sefer'in en son 2001 yılı civarında görüldüğüne ilişkin bilgiler doğrultusunda farklı illerde 32 kişinin ifadesinin alındığını aktaran Gürlek, Mersin merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

16 ilde 52 kişinin bilgisine başvuruldu, cinayet aydınlatıldı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 2006'da deniz kıyısında bıçaklanarak öldürülen İbrahim Akgöl'ün dosyasında HTS kayıtları ve tanık beyanlarının incelendiğini kaydeden Gürlek, 16 ilde 10'u ceza infaz kurumlarında bulunan 52 kişinin bilgisine başvurulduğunu belirtti.

Akın Gürlek, 12 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyonda 11 kişinin gözaltına alındığını, bir şüphelinin ceza infaz kurumunda bulunduğunun belirlendiğini aktardı.

Gürlek, soruşturmaları yürüten Cumhuriyet başsavcılıkları, emniyet ve jandarma birimleri ile emeği geçen kamu görevlilerine teşekkür ederek, adalet bekleyen aileleri yalnız bırakmayacaklarını ve çalışmalarını sürdüreceklerini bildirdi.

Kaynak: AA
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