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(ANKARA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Kadınların güven içinde yaşaması, haklarının korunması ve adalete erişimlerinin güçlendirilmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Gürlek, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından videolu bir paylaşım yaptı. Gürlek, paylaşımında şunları kaydetti:

"Saygının hakim olduğu bir ailede büyüyen çocuk, başkasının hakkını gözetmeyi öğrenir. Ailede kazanılan bu değer, toplumda adaletin ve güvenin temelini güçlendirir.

Kadına yönelik şiddetin önlenmesinde de bu anlayışın hayatın her alanında karşılık bulması büyük önem taşır. Şiddet karşısında sessiz kalmamak ve insan onurunu korumak hepimizin ortak sorumluluğudur.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde, kadınların güven içinde yaşaması, haklarının korunması ve adalete erişimlerinin güçlendirilmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA