Adalet Bakanı Gürlek 25 Kasım'da kadına şiddete karşı çalışmaların süreceğini söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adalet Bakanı Akın Gürlek, 25 Kasım dolayısıyla kadınların güven içinde yaşaması ve haklarının korunması için çalışmaların süreceğini bildirdi. Gürlek, şiddete sessiz kalınmaması ve insan onurunun korunmasının ortak sorumluluk olduğunu vurguladı.
(ANKARA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Kadınların güven içinde yaşaması, haklarının korunması ve adalete erişimlerinin güçlendirilmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.
Gürlek, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından videolu bir paylaşım yaptı. Gürlek, paylaşımında şunları kaydetti:
"Saygının hakim olduğu bir ailede büyüyen çocuk, başkasının hakkını gözetmeyi öğrenir. Ailede kazanılan bu değer, toplumda adaletin ve güvenin temelini güçlendirir.
Kadına yönelik şiddetin önlenmesinde de bu anlayışın hayatın her alanında karşılık bulması büyük önem taşır. Şiddet karşısında sessiz kalmamak ve insan onurunu korumak hepimizin ortak sorumluluğudur.
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde, kadınların güven içinde yaşaması, haklarının korunması ve adalete erişimlerinin güçlendirilmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."