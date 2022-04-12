Adalet Bakanı Bozdağ'ın Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı
AA - İsmet Karakaş - Güncel
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, rahatsızlanması üzerine Kovid-19 testi yaptırdı ve testinin pozitif çıktığını açıkladı. Bakan Bozdağ, sağlık durumunun iyi olduğunu, çalışmalarına karantina şartlarında devam edeceğini belirtti.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün yaptırdığım Kovid-19 test sonucum pozitif çıktı. Genel sağlık durumum çok şükür iyi olup çalışmalarıma karantina şartlarına uygun olarak devam edeceğim. Rabbim tüm hastalarımıza Şafi ismi şerifi ile şifalar ihsan eylesin." ifadelerine yer verdi.
AA / İsmet Karakaş - Güncel