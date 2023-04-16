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Adalet Bakanı Bozdağ, Balıklıgöl'ü ziyaret eden vatandaşlarla görüştü

Adalet Bakanı Bozdağ, Balıklıgöl'ü ziyaret eden vatandaşlarla görüştü

Güncel Haberler

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Peygamberler Şehri" Şanlıurfa'da Balıklıgöl'ü ziyaret eden vatandaşlarla bir araya geldi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Peygamberler Şehri" Şanlıurfa'da Balıklıgöl'ü ziyaret eden vatandaşlarla bir araya geldi.

Şanlıurfa'dan AK Parti milletvekili adayı olarak gösterilen Bozdağ, kentin simgesi Balıklıgöl yerleşkesini gezdi. Buradaki vatandaşlarla bir süre sohbet eden Bozdağ, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bozdağ, ayrıca Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makamı da ziyaret ederek dua etti.

Kaynak: AA / Güncel

Bekir Bozdağ Balıklıgöl Şanlıurfa Güncel Haberler

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