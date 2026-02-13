Haberler

Adalet Bakanı Gürlek, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şentürk'le bir araya geldi

Adalet Bakanı Gürlek, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şentürk'le bir araya geldi
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk'ü bakanlıkta ağırladı ve kendisine nazik ziyareti için teşekkür etti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk'le görüştü.

Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Muhsin Şentürk'le bakanlığımızda bir araya geldik. Nazik ziyareti için kendisine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Abdullah Sarica - Güncel
