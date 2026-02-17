Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Yargı Teşkilatına Mesaj: "Birlikte Daha Adil Bir Gelecek İnşa Edeceğiz"

(ANKARA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yayımladığı videolu mesajda hakim, savcı ve avukatlara seslenerek, yargı teşkilatında yapısal düzenlemeler ve özlük haklarına ilişkin yeni adımlar atılacağını açıkladı. Gürlek, "Güçlü bir adalet sistemi ancak aynı ideale inanan, birbirine güvenen ve sorumluluğu birlikte taşıyan güçlü bir teşkilatla mümkündür" dedi.

Kendisinin de 20 yıl boyunca hakim ve Cumhuriyet savcısı olarak görev yaptığını hatırlatan Gürlek, "Güçlü bir adalet sistemi ancak aynı ideale inanan, birbirine güvenen ve sorumluluğu birlikte taşıyan güçlü bir teşkilatla mümkündür. Sizler bu teşkilatın omurgasısınız. Bu kurumun yükünü omuzlayan ve itibarını ayakta tutan sizlersiniz. Bugün sizlerle aynı kürsüde görev yapmış, aynı dosyaların arasında sabahlamış, aynı vicdani muhasebeleri yaşamış bir meslektaşınız olarak hitap ediyorum. Adliye koridorlarının sesini, kalemin bitmeyen mesaisini bilirim. Dosyaların yalnızca sayılardan ibaret olmadığını, her birinin bir insan hayatına dokunduğunu bilirim" ifadelerini kullandı.

Yargı teşkilatının iş yükünün farkında olduğunu dile getiren Gürlek, göreve geldikleri andan itibaren yapısal sorunların çözümü için çalışma başlattıklarını söyledi.

"İstişare, sahaya kulak verme ve veriye dayalı karar alma"

Bakan Gürlek, iş yükü analizlerinin yeniden yapılacağını, norm kadro sisteminin güncelleneceğini ve performans ölçütlerinin daha adil ve objektif bir zemine oturtulacağını kaydetti.

Hakim ve savcıların mesleki gelişimini güçlendirecek uzmanlaşma ve eğitim modellerinin hayata geçirileceğini belirten Gürlek, adalet personelinin özlük haklarının iyileştirilmesi için somut adımlar atılacağını ifade etti.

Yönetim anlayışlarının, "istişare, sahaya kulak verme ve veriye dayalı karar alma" ilkelerine dayandığını vurgulayan Gürlek, kurum içinde şeffaflığın artırılacağını, liyakatin esas alınacağını ve kurumsal aidiyetin güçlendirileceğini söyledi.

"Adalet yalnızca kanunu doğru uygulamak değildir, kendi teşkilatımız içinde hakkaniyeti yaşatmaktır" diyen Gürlek, mesleki itibarın daha da yukarı taşınacağını dile getirdi."

"Barolarla daha yakın ve düzenli istişare mekanizmaları kurulacak"

Adalet Bakanı Gürlek, mesajında avukatların yargının üç sacayağından biri olduğunu belirterek, "Hakim hüküm kurar, savcı iddia eder ancak savunma güçlü olduğunda adalet gerçek anlamda hayat bulur" dedi. Avukatların mesleklerini güven içinde ve saygınlıkla sürdürebilmeleri için gerekli ortamın güçlendirileceğini ifade eden Gürlek, barolarla daha yakın ve düzenli istişare mekanizmaları kurulacağını, fiziki şartlardan dijital erişime kadar her alanda işbirliğinin artırılacağını kaydetti.

Gürlek, konuşmasının sonunda yargı teşkilatının büyüklüğüne dikkati çekerek, 26 bin 765 hakim ve savcı, 96 bin 53 adalet personeli, 83 bin 929 ceza ve tevkifevleri personeli ile 208 bin 223 avukattan oluşan "büyük bir adalet ailesi" olduklarını belirtti. "Birlikte başaracağız, birlikte güçleneceğiz" diyen Gürlek, tüm yargı mensuplarını ve savunma makamını selamlayarak sözlerini tamamladı.