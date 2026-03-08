Adalet Bakanı Gürlek'ten kadın yargı mensuplarına Dünya Kadınlar Günü mesajı Açıklaması

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargı teşkilatında görev yapan kadın hakim, cumhuriyet savcısı ve personel ile adaletin tecellisi için görev yapan kadın avukatların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Gürlek, 81 bin 928 kadın yargı mensubu ve personel ile 100 bin 376 avukata 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı gönderdi.

Bakan Gürlek, Bakanlıkta görevli yargı mensubu ve personele gönderilen mesajda, özveriyle görev yapan kadınların adalet teşkilatının güçlenmesine önemli katkı sunduğunu vurguladı.

Mesajında, "Adalet teşkilatımızda görev yapan siz kıymetli kadın mensuplarımız, çalışkanlığınız, azminiz ve sorumluluk bilincinizle adalet hizmetinin en güçlü temsilcilerindensiniz." ifadesini kullanan Gürlek, şunları kaydetti:

"Sizlerin katkısıyla adalet teşkilatımız her geçen gün daha da güçlenmektedir. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle, adaletin tesisi için büyük bir özveriyle görev yapan kadın hakimlerimize, savcılarımıza ve tüm kadın personelimize emekleri için teşekkür ediyorum. Adalet teşkilatımızda görev yapan tüm kadın mensuplarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum."

Bakan Gürlek, eş zamanlı olarak 100 bin 376 avukata gönderdiği mesajında ise şu ifadeleri kullandı:

"Adaletin tecellisi için özveriyle görev yapan kadın avukatlarımız, bilgi, emek ve kararlılıklarıyla savunmanın gücünü temsil etmekte, hukuk devletinin güçlenmesine önemli katkılar sunmaktadır. Kadın avukatlarımızın mesleğini icra ederken ortaya koydukları azim ve adalet duygusu, toplumda hukuka olan güvenin güçlenmesine katkı sağlamaktadır. Savunmanın onurlu temsilcileri olan tüm kadın avukatlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum. Siz değerli avukatlarımıza çalışmalarınızda başarılar diliyorum."