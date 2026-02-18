Adalet Bakanı Gürlek, Nevşehir Valisi Fidan ve beraberindeki heyeti kabul etti

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Nevşehir Valisi Ali Fidan ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gürlek, Fidan ile AK Parti Nevşehir milletvekilleri Emre Çalışkan ve Süleyman Özgün ile Nevşehirlilerden oluşan heyeti ağırladı.

Gürlek, kabulde yaptığı konuşmada, 33 yıl sonra Nevşehir'den bir bakanın kabinede görev aldığını hatırlattı.

Nevşehir'in sorunlarıyla yakından ilgilendiğini ifade eden Gürlek, şunları kaydetti:

"Sizi, Bakanlığımızda, Ankara'da ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Nevşehir zaten bizim memleketimiz. Ben, o topraklarda yetiştim, o toprakların suyunu içtim. Yani insanın doğduğu, büyüdüğü yeri unutmaması lazım. Biz de Nevşehir'i unutmayacağız. Hemşehrilerimin Ankara'ya geldikleri zaman gidecekleri bir kapısı var. Bu bizim için bir kazançtır. Memleketimizle ilgili yapmamız gereken ne varsa yapacağız. Zaten sürekli olarak da Sayın Valim ile istişare halindeyiz."

Gürlek, ramazan ayının ilk günlerinde Nevşehirli hemşehrileriyle iftar yapmak istediğini belirtti.