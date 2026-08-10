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Adalet Bakanı Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesini kabul edecek

Adalet Bakanı Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesini kabul edecek
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, merhum BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu ve oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu ile saat 12.00'de Adalet Bakanlığı'nda bir araya gelecek. Görüşmede, 25 Mart 2009'daki helikopter kazasına ilişkin soruşturma ve adli süreçteki gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

(ANKARA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, merhum BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesini, Adalet Bakanlığı'nda kabul edecek.

Edinilen bilgiye göre, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu ve oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu ile saat 12.00'de bir araya gelecek.

BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki heyetin, 25 Mart 2009'da meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma ve adli süreçteki gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

Kaynak: ANKA
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