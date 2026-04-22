Adalet Bakan Yardımcısı Tuncay, Tunceli'de

'GEREKLİ TÜM ADIMLAR ATILMAYA DEVAM EDECEK'

Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay ve İçişleri Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı başkanlığında, Gülistan Doku soruşturması kapsamında, valilik toplantı salonunda değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya ayrıca Vali Şefik Aygöl, Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu, Jandarma Asayiş Başkanı Tümgeneral Murat Bulut, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal ve İl Emniyet Müdürü Kazım Günay Demiralay katıldı. Toplantıyla ilgili valilik açıklamasında, soruşturmayla ilgili yürütülen adli ve idari süreçlerin ele alındığı belirtilirken, "Hiçbir kişi ya da makamın hukukun üstünde olmadığı anlayışıyla ortaya atılan tüm iddialar ciddiyetle değerlendirilmekte; adli ve idari süreçler eş zamanlı ve etkin bir şekilde takip edilmektedir. Toplumumuzun adalet beklentisinin bilinciyle sürecin şeffaf, tarafsız ve hassas bir şekilde ilerlemesi; kamu vicdanını gözeten bir yaklaşımla sonuçlandırılması temel önceliğimizdir. Adalet Bakanlığımız ve İçişleri Bakanlığımızın güçlü iradesiyle hukuk ve kamu düzeninden taviz verilmeden gerekli tüm adımlar atılmaya devam edecektir" denildi.

Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı