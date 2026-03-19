Adalet Bakan Yardımcısı Tuncay'dan İzmir Adliyesi'ne ziyaret

ADALET Bakan Yardımcısı Can Tuncay, İzmir Adliyesi'ni ziyaret etti.

Bakan Yardımcısı Can Tuncay, dün İzmir Adliyesi'ne geldi. İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan tarafından karşılanan Bakan Yardımcısı Tuncay, program çerçevesinde adliye bünyesinde faaliyete alınan Şehit Fethi Sekin Konferans Salonu'nda incelemelerde bulundu. Tuncay, ziyaret sırasında adliyede yürütülen güçlendirme çalışmalarını de yerinde gözlemledi. Bakan Yardımcısı Can Tuncay, tamamlanan ve devam eden projeler hakkında bilgi aldı. Ziyaretin sonunda günün anısına Başsavcı Yeldan, Bakan Yardımcısı Can Tuncay'a plaket takdim etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı