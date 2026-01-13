Haberler

Bakan Yardımcısı Ramazan Can'ın kayınvalidesi, son yolculuğuna uğurlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'ın kayınvalidesi Nevin Kahraman, Kırıkkale'de yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle hayatını kaybetti. Cenazesi, çok sayıda katılımcının yer aldığı bir törenle defnedildi.

ADALET Bakan Yardımcısı Ramazan Can'ın hayatını kaybeden kayınvalidesi Nevin Kahraman (72), Kırıkkale'de son yolcuğuna uğurlandı.

Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'ın kayınvalidesi Nevin Kahraman, yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle dün Kırıkkale'de hayatını kaybetti. Kahraman için Nokta Camisi'nde bugün öğlende cenaze namazı kılındı. Cenazeye eski Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Adalet Bakan Yardımcıları Mehmet Yılmaz, Niyazi Acar ve Hurşit Yıldırım, Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Hakimler ve Savcılar Kurulu 1'inci Daire Başkanı Turan Kuloğlu, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı Akın Çetin yanı sıra Nevin Kahraman'ın ailesi ve yakınları ile çok sayıda kişi katıldı. Kahraman'ın cenazesi, İl Müftüsü Mustafa Topal'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Yenimahalle Mezarlığı'ndaki aile kabrine defnedildi.

Haber-Kamera: Burak Can/Kırıkkale,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Karadeniz'de sıcak saatler: Yunanistan'a ait tankerler vuruldu

Karadeniz'de sıcak saatler: Yunanistan'a ait tankerler vuruldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

YouTube milyarderi MrBeast'ten ilginç sözler: Param yok, borçla yaşıyorum

YouTube milyarderinden fakir edebiyatı
Selen Görgüzel'in ifadesi ortaya çıktı: Emel Müftüoğlu benim üzerimden para kazanmış olabilir

İşte Emel'in başını yakan ünlü isim: Üzerimden para kazandı
İzmir'de güvenlikleri darp edip banka aracını soydular

Banka aracını basıp milyonluk vurgun yaptılar
Yeni takımları belli oldu! Fenerbahçe'de iki ayrılık birden

Yeni takımları belli oldu! Fenerbahçe'de iki ayrılık birden
YouTube milyarderi MrBeast'ten ilginç sözler: Param yok, borçla yaşıyorum

YouTube milyarderinden fakir edebiyatı
Esra'yı boğarak öldüren annesi ve sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı

Esra'yı boğarak öldüren annesi ve sevgilisinden ilk sözler
Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi

Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi