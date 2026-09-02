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Bakan Yardımcısı Ceyhan Bakırköy Adliyesi'nde

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Adalet Bakan Yardımcısı Burak Ceyhan, Bakırköy Adliyesi'ne ziyarette bulundu.

Adalet Bakan Yardımcısı Burak Ceyhan, Bakırköy Adliyesi'ne ziyarette bulundu.

Bakan Yardımcısı Ceyhan'ı adliye binası girişinde, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Barış Duman, Bakırköy Adalet Komisyonu Başkanı Arif Tırıl ve başsavcıvekilleri karşıladı.

Ceyhan, Bakırköy Adliyesi bünyesinde görev yapan cumhuriyet başsavcıvekilleriyle tek tek tokalaşarak selamlaştı.

Adalet Bakan Yardımcısı Burak Ceyhan, daha sonra Başsavcı Duman ve Komisyon Başkanı Tırıl ile görüşme gerçekleştirdi.

Kaynak: AA
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