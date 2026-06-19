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Adalar Belediyesi'ne 'rüşvet' operasyonu; Başkan Akpolat dahil 41 gözaltı

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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Adalar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ve başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 41 şüpheli yakalandı.

İSTANBUL Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Adalar Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü 'rüşvet' soruşturması kapsamında, Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, belediye başkan yardımcıları ve belediye personelinin de aralarında bulunduğu 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 41 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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